Premier League Inside: Statt Ancelotti - Everton hätte einen Typ à la Klopp als Trainer benötigt

BVB-Stürmer Erling Haaland spricht über Titel mit Dortmund und erklärt: So will ich noch besser werden

Giovanni Trapattoni (1996-1998): In seinen zwei Jahren bei den Bayern schrieb der Italiener mit den legendären Sätzen "Was erlauben Strunz?" und "Ich habe fertig" im März 1998 Geschichte. In seiner ersten Saison konnte Bayern die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden, kurz vor Ende von Trapattonis Amtszeit beim FCB gewannen sie auch den DFB-Pokal. Ab Sommer 1998 trainierte er dann den AC Florenz, wurde später unter anderem noch italienischer Nationaltrainer. ©

Die Toffees sind nach Manchester United, Liverpool und Arsenal immer noch der Klub mit den meisten Meistertiteln in England. Der letzte davon liegt allerdings mehr als 30 Jahre zurück. In der jüngeren Vergangenheit quälte sich der Verein im Tabellenmittelfeld, verbrannte absurde Summen für Transfers und verschliss einen Trainer nach dem anderen, zuletzt den hochgejubelten Portugiesen Marco Silva. Everton wieder in einen halbwegs erfolgreichen Verein zu verwandeln, der den so genannten Big Six Konkurrenz macht – das gilt als eine Art Mission Impossible.