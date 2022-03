Premier League kompakt: Havertz-Doppelpack bei Chelsea-Sieg - Marsch mit Niederlage bei Leeds-Einstand

Trainer Thomas Tuchel und der FC Chelsea halten Manchester United weiter auf Distanz. Beim FC Burnley fuhren die "Blues" in Spiel eins nach Ankündigung von Eigentümer Roman Abramowitsch, den Klub verkaufen zu wollen , einen 4:0 (0:0)-Erfolg ein. Chelsea hat damit vorerst sechs Zähler Vorsprung auf Man United und Interimscoach Ralf Rangnick, die am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) im Stadt-Derby bei Tabellenführer Manchester City jedoch nachziehen können. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte die Tuchel-Elf beim Abstiegskandidaten Burnley im zweiten Abschnitt rasch für klare Verhältnisse. Reece James (47.) sowie der deutsche Nationalspieler Kai Havertz mit einem Doppelpack (52., 55.) schossen das klare 3:0 aus Chelsea-Sicht heraus. Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic legte noch das 4:0 nach (69.).

Leeds hatte die Verpflichtung des 48-jährigen Marsch am Montag bekanntgegeben. Zuvor hatte sich der Verein nach vier Niederlagen in Serie von dem bei Fans beliebten Coach Marcelo Bielsa getrennt. Marsch hatte zu Saisonbeginn das Traineramt beim Bundesligisten RB Leipzig übernommen , aber schon im Dezember seinen Posten verloren .

Norwich City - FC Brentford 1:3 (0:1)

Christian Eriksen hat bei seinem Startelf-Debüt in der Premier League für den FC Brentford seinen ersten Sieg mit seinem neuen Klub gefeiert. Beim Tabellenletzten Norwich City gewann der Mit-Aufsteiger mit 3:1 (1:0) und verteidigte damit vorerst Nicht-Abstiegsplatz 15. Der dänische Nationalspieler Eriksen, der im vergangenen Sommer beim EM-Spiel in Kopenhagen gegen Finnland ohne Vorwarnung zusammengebrochen war und reanimiert werden musste, hatte in der vergangenen Woche bei der 0:2-Niederlage gegen Newcastle United sein Comeback per Kurzeinsatz gegeben. Alle drei Treffer für Brentford erzielte Ivan Toney (32., 52., 58./Foulelfmeter). Der frühere Schalker Teemu Pukki verkürzte für das Schlusslicht noch zum 1:3-Endstand (90.+2).