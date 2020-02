Premier League: Rüdiger-Doppelpack rettet Chelsea das Unentschieden bei Leicester City

Starker Auftritt von Nationalspieler Antonio Rüdiger ! Dank des Innenverteidigers hat der FC Chelsea am Samstagnachmittag einen wichtigen Punkt im Kampf um die Champions-League-Ränge in der Premier League gesammelt. Beim Dritten Leicester City spielte der Vierte Chelsea 2:2 (0:0) – vor allem dank eines Doppelpacks vom Deutschen.

In der ersten Hälfte fand zwischen den beiden Top-4-Konkurrenten eine umkämpfte aber vor allem chancenarme Partie statt. Erst im zweiten Durchgang nahm die Partie fahrt auf. Unmittelbar nach der Pause brachte Nationalspieler Rüdiger die Blues in Führung (46.). Nach einer Flanke von Chelsea-Youngster Mason Mount verschätzte sich Leicester-Keeper Schmeichel, Rüdiger köpfte zur Führung ein. Doch die Führung hielt nicht lange: In der 54. Minute ließ ein abgefälschter Schuss von Harvey Barnes Chelsea-Keeper Caballero keine Chance. Zehn Minuten später drehte Leicester dann gar die Partie – und der frischgebackene Chelsea-Stammkeeper sah gar nicht gut aus: Caballero eilte bei einer Flanke überstürzt heraus, kommt nicht an den Ball und macht Leicesters Ben Chilwell damit die Bahn zum 2:1 frei.