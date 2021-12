Premier League kompakt: Geschwächtes Chelsea patzt erneut - ManCity ist Weihnachtsmeister

Schöne Bescherung für den FC Chelsea. Nach dem zweiten Remis in Folge können die Londoner kurz vor Weihnachten wohl die Meisterschaft vom Wunschzettel streichen. Und die Nullnummer bei den Wolverhampton Wanderers wird noch für Diskussionen sorgen, denn Chelsea hatte kurz vor Anpfiff am Sonntag noch versucht, eine Verlegung zu beantragen.

Der Grund: Sieben bestätigte Corona-Fälle im Kader des Champions-League-Siegers, darunter die Offensivkräfte Romelu Lukaku, Timo Werner und Callum Hudson-Odoi, deren Torgefahr den "Blues" in Wolverhampton spürbar fehlte. "Es ist schwer zu verstehen", hatte Trainer Thomas Tuchel vor der Partie gegenüber BBC sein Unverständnis geäußert , nachdem zuvor insgesamt sechs Partien des Spieltags wegen Corona-Fällen in den Klubs abgesagt worden waren. In der Tabelle hat Chelsea nun sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City.

Newcastle United - Manchester City X:X (0:2)

Manchester City marschiert weiter unbeirrt durch die Liga. Gegen Newcastle United fuhr der Titelverteidiger den achten Sieg in Folge ein und kann somit als Tabellenführer Weihnachten feiern. Schon in der fünften Minuten brachte Ruben Diaz das Team von Trainer Pep Guardiola in Führung. Joao Cancelo erhöhte noch vor der Pause (27.) auf 2:0. Riyad Mahrez (64.) und Raheem Sterling (86.) machten alles klar für die Gäste, die nach 18 Spielen nun 44 Punkte auf dem Konto haben. Gastgeber Newcastle bleibt mit zehn Zählern als Vorletzter in akuter Abstiegsnot.