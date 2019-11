Premier League: Christian Pulisic schießt den FC Chelsea vorübergehend auf Platz zwei

Er trifft und trifft und trifft: Christian Pulisic, ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, hat im dritten Ligaspiel in Folge für den FC Chelsea getroffen. Nach seinen drei Treffern beim 4:2 gegen den FC Burnley und seinem Tor beim 2:1 gegen den FC Watford traf der 21-jährige Amerikaner auch zum 2:0-Endstand in der 79. Minute gegen Crystal Palace. Zuvor hatte Tammy Abraham die "Blues" mit seinem 10. Saisontor in der 52. Minute in Führung gebracht.

Erst unter der Woche hatte die Mannschaft von Trainer Frank Lampard in der Champions League beim 4:4-Spektakel gegen Ajax Amsterdam begeistert. Durch den sechsten Ligasieg in Folge sprang sie in der Tabelle zudem vorübergehend auf Platz zwei, hinter Tabellenführer FC Liverpool und vor Manchester City. Zuletzt gelangen Alan Pardew als Trainer im Jahr 2012 sechs Ligasiege in Folge mit Newcastle United.

Ob der FC Chelsea den zweiten Platz auch über das Wochenende hinaus verteidigen kann, hängt von den Ergebnissen der Konkurrenz ab. Am Samstagabend spielt Leicester City noch gegen den FC Arsenal. Am Sonntag kommt es in Liverpool zum Topspiel der Teams von Jürgen Klopp und Pep Guardiola. „Egal wie die Partie ausgehen wird, das Duell wird die Meisterschaft nicht vorzeitig entscheiden“, sagte der deutsche Nationalspieler und Manchester City-Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan.