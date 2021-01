Nächste Corona-Absage: Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und FC Everton verschoben

In der englischen Premier League ist die für Sonntag geplante Partie zwischen Aston Villa und dem FC Everton auf Wunsch der Gastgeber abgesagt worden. Grund dafür ist die hohe Zahl von Villa-Spielern und -Mitarbeitern, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder wegen Kontakts mit Betroffenen in Isolation gehen mussten. Zugleich wurde Villas Spiel gegen Newcastle United auf Samstag, 23. Januar, verschoben. "Wir erwarten, dass die Spieler und das gesamte Team am Sonntag ins Training zurückkehren kann", teilt der Klub aus Birmingham mit. Anzeige

Am vergangenen Freitag hatte Aston Villa sein Pokalspiel gegen den FC Liverpool (1:4) coronabedingt mit Spielern aus dem Nachwuchs bestreiten müssen. Für die abgesagte Partie gegen Newcastle gab der Klub zudem einen neuen Termin bekannt. Das Spiel werde am Samstag, 23. Januar, um 20 Uhr nachgeholt. Newcastle-Trainer Steve Bruce gab sich zuletzt nach Corona-Fällen in seinem Verein nachdenklich. "Es ist schwer einzudämmen und macht die Leute krank", sagte er. "Finanziell ist es richtig, weiterzuspielen, aber moralisch ist es wahrscheinlich falsch."