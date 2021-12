Premier League Inside: Die Fahrlässigkeit am "Boxing Day" folgt dem Beispiel der englischen Politik

Die Premier League traf sich gerade zum Krisengipfel – und kam zu dem Ergebnis, dass die Krise so schlimm doch gar nicht ist. Obwohl sechs von zehn Spielen am vergangenen Spieltag hatten ausfallen müssen und die jüngste Testrunde in der Premier League eine Verdopplung der Corona-Fälle in der Liga (von 42 auf 90) hervorgebracht hatte, beschlossen die Vereine, den Spielbetrieb nicht zu unterbrechen. The show must go on, das Spektakel muss schließlich weitergehen, insbesondere an Weihnachten – das ist die Haltung bei den Entscheidern. Die ebenso traditionellen wie lukrativen Partien am zweiten Weihnachtstag ("Boxing Day") und um Silvester finden statt. Das jedenfalls ist der Plan. Anzeige

Wie viel Fußball es in England in den kommenden Tagen allerdings wirklich geben wird, ist fraglich, am Donnerstag wurden bereits zwei Partien coronabedingt abgesagt. Unter anderem Jürgen Klopps FC Liverpool hat plötzlich frei. Am Freitag folgte die dritte Absage.

Die Ausfälle sind teilweise selbstverschuldet, denn die Impfquote in der Premier League ist gering. Während in der Bundesliga, in La Liga in Spanien und der italienischen Serie A mehr als 90 Prozent der Spieler doppelt geimpft sind, trifft das in der Premier League nur auf 77 Prozent der Profis zu. Die reichste Liga der Welt ist dadurch anfälliger für die Auswirkungen der Pandemie als andere Spielklassen.

Dass das Weihnachtsprogramm durchgedrückt werden soll, löst Verstimmung aus in Teilen der Liga, zum Beispiel beim FC Liverpool. Co-Trainer Pep Lijnders nannte die Termindichte über Weihnachten und den Jahreswechsel stellvertretend für den ganzen Verein "absurd". Kapitän Jordan Henderson klagte, dass "das Wohlergehen der Spieler" vernachlässigt werde. Da wusste er noch nicht, dass zumindest sein Verein aussetzen muss.

Die Empörung ist berechtigt. Unter normalen Umständen sind die Spiele an den Feiertagen den hoch bezahlten Profis zuzumuten. Angesichts der Pandemie und immer mehr Fällen in den Mannschaften selbst, ist die Immer-weiter-Mentalität im englischen Fußball allerdings fahrlässig. Weitere Infektionen von Spielern sind so vorhersehbar wie das Völlegefühl nach dem Festmahl am "Christmas Day".