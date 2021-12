Spielabsagen, Reaktionen, Termin-Chaos: Das ist die Corona-Lage in der Premier League

Die neue Corona-Variante Omikron übernimmt in der englischen Premier League zunehmend die Kontrolle über den Spielbetrieb. Am Donnerstag reihten sich zahlreiche Absagen von Partien aneinander. Forderungen nach einer Unterbrechung der Saison werden laut. Und mit Blick auf mögliche Nachholtermine droht angesichts des ohnehin schon engmaschigen Zeitplans großes Durcheinander. "Die Premier League taumelt ins Chaos", schrieb der Mirror: "Das Virus gerät außer Kontrolle." Folge: Die Austragung keines der für die kommenden Tage angesetzten Spiele scheint gesichert. Dies gilt wohl auch für die Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem traditionellen Boxing Day. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die aktuelle Lage (Stand: Freitag, 17. Dezember - 10 Uhr). Anzeige

Welche Spiele der Premier League wurden abgesagt? Allein am Donnerstag wurden sechs Partien gestrichen. Die für den Abend angesetzte Partie zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur sagte man am Nachmittag ab. Im weiteren Verlauf des Tages wurden dann fünf für das Wochenende terminierte Partien vom Plan genommen: Manchester United gegen Brighton & Hove Albion, FC Southampton gegen den FC Brentford, FC Watford gegen Crystal Palace, West Ham United gegen Norwich City und FC Everton gegen Leicester City. Schon zuvor hatte es drei Ausfälle gegeben: Die für vergangenen Sonntag vorgesehene Partie wischen Brighton und Tottenham, das für den vergangenen Dienstag geplante Duell zwischen Brentford und Manchester United sowie das für vergangenen Mittwoch angesetzte Spiel zwischen dem FC Burnley und Watford. Hinzu kommt die witterungsbedingte Verschiebung des Spiels zwischen Burnley und Tottenham am vergangenen Sonntag.

Welche Premier-League-Teams sind besonders vom Coronavirus betroffen? Ganz ohne positive Testergebnisse ist kaum ein Klub durch die vergangenen Tage gekommen. Der FC Chelsea und der FC Liverpool bestritten ihre Spiele am Donnerstagabend zwar planmäßig, vermeldeten vor Anpfiff aber ebenfalls Fälle. Bei den Londonern ist unter anderem der deutsche Nationalspieler Timo Werner betroffen. Inklusive des Wetter-Ausfalls in Burnley hat Tottenham die bislang meisten Spielabsagen zu verkraften. Neben drei Premier-League-Partien kam aus auch in der Conference League nicht zum vorgesehenen Duell mit Stade Rennes. Einige Mannschaften haben aufgrund der Corona-Lage im Klub derzeit sogar keine elf einsatzfähigen Spieler zusammen. Zu diesen Vereinen soll auch das von Ralf Rangnick trainierte Manchester United zählen.

Wie reagierte die Premier League auf das Corona-Chaos? In der Liga-Zentrale verfolgt man die Entwicklung mit großer Sorge. Bei weiteren Anträgen von Vereinen auf Spielverlegungen werde man die Situation von "Fall zu Fall bewerten". Als Grundlage für die Entscheidungen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen unter anderem die Schwere des Ausbruchs innerhalb eines Vereins, die noch zur Verfügung stehenden Spieler, das jeweilige Ansteckungs-Risiko mit Blick auf weitere involvierte Personen und die Sicherheit der Spieler und des Staffs während der Vorbereitung auf eine Partie. Zudem soll die Test-Frequenz innerhalb der Klubs weiter erhöht werden.

Was sagen Jürgen Klopp, Thomas Tuchel & Co. zu der Corona-Lage in der Premier League? Am offensivsten von allen Premier-League-Trainern äußerte sich Thomas Frank vom FC Brentford zu den aktuellen Entwicklungen. "Die Corona-Fälle gehen durch die Decke bei allen Premier-League-Klubs, alle müssen sich damit herumschlagen und haben Probleme", sagte der Däne am Donnerstag. Eine Verlegung der Erstligapartien sowie der kommenden Runde im Carabao Cup, des zweitwichtigsten Pokalwettbewerbs, biete Zeit, um Hygienemaßnahmen sicherzustellen und die Infektionskette zu unterbrechen, ergänzte er: "Diese Omikron-Variante verbreitet sich wie ein Lauffeuer um die Welt, und wir sollten alles tun, um uns zu schützen und sie zu vermeiden." Deshalb sollten Trainingsstätten für einige Tage geschlossen werden.