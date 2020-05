Bericht: Premier-League-Stars sollen Ergebnisse von Corona-Tests doppelt so schnell wie Pflegekräfte erhalten

Die Bundesliga wagt in Fußball-Europa den ersten Schritt: Am nächsten Wochenende startet die deutsche Liga als erste von Europas Topligen wieder mit dem Spielbetrieb - und wagt damit den Schritt heraus aus der Corona-Zwangspause. Das deutsche Modell mit Geisterspielen und engmaschigen Tests von Profis könnte bei einem Erfolg Schule machen. Wie verschiedene Medien berichten, soll sich zum Beispiel die englische Premier League das Konzept besorgt haben.

Krankenschwestern, Pflegekräfte und Ärzte müssen in Großbritannien demnach ebenso wie Menschen über 65 Jahre, die mit Covid-19-Symptomen getestet werden, zwischen 48 und 72 Stunden auf ihre Ergebnisse warten. Doppelt so lange also wie die Fußballprofis. Das ambitionierte "Project Restart" der Premier League bleibt deshalb nicht frei von Kontroversen. "Ich denke nicht, dass wir das tun sollten, solange es nicht gleiche Voraussetzungen für alle gibt", zitiert der Telegraph den früheren Direktor für öffentliche Gesundheit in Nordwestengland, John Ashton. "Wenn der Fußball so rasche esultate erhalten kann, warum dann nicht auch alle anderen?"