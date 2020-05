Erste Testreihe in der Premier League durch: Sechs positive Corona-Fälle - Infizierte bei Watford und Burnley

Mit der Bundesliga zum Vorbild haben die Teams der Premier League ab Dienstag wieder mit dem Training begonnen. Zunächst nur in Kleingruppen ging es für die Klubs mit dem ersten Schritt vor der Rückkehr zum Spielbetrieb - aktuell für den 19. Juni angepeilt - los. Wie in der Bundesliga liegt auch der Rückkehr in Englands Elite-Liga ein umfassendes Hygienekonzept zugrunde. Dementsprechend wurde am Sonntag die erste Runde Tests durchgeführt - und es gab einen ersten Rückschlag: Sechs Spieler und Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet.