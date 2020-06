Grünes Licht: Premier-League-Derby zwischen Everton und Liverpool findet im Goodison Park statt

Das Premier-League -Derby zwischen dem FC Everton und dem Tabellenführer FC Liverpool am 21. Juni darf im Goodison Park stattfinden. Eine für Sicherheitsfragen zuständige Arbeitsgruppe der Stadt Liverpool kam zu dem Ergebnis, dass die Partie im Stadion des FC Everton ausgetragen werden kann. Gleichzeitig gab die Stadt auch dem FC Liverpool die Freigabe, seine verbleibenden Heimspiele ohne Publikum in Anfield auszutragen. Wegen der Coronavirus-Krise und der Befürchtung, dass sich Fans vor dem Stadion versammeln könnten, war zunächst angedacht gewesen, die Partien der Reds auf neutralem Boden stattfinden zu lassen.

Leroy Sané, Moritz Leitner und Mesut Özil gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Die erste Premier-League-Partie steht am Mittwoch den 17. Juni um 19 Uhr auf dem Programm: Dann trifft Aston Villa auf Sheffield United. Später am Tag (21.15 Uhr) steht mit Manchester City gegen den FC Arsenal gleich eine Top-Partie auf dem Programm. Bei den beiden Partien am Mittwoch handelt es sich um Nachholspiele. Am Freitag wird die Saison dann endgültig mit dem 30. Spieltag fortgesetzt.