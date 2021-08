Tuchel bis Gündogan im Check: Was für die Deutschen in der neuen Premier-League-Saison drin ist

Einen Lionel Messi gibt es nicht zu bewundern in der Premier League, trotzdem bleibt England das Land der Superlative. Meister Manchester City brach den britischen Transferrekord mit der Verpflichtung von Jack Grealish für fast 118 Millionen Euro, Champions-League-Sieger FC Chelsea legte mit Romelu Lukaku für 115 Millionen Euro nach. Mittendrin: drei deutsche Trainer und sechs Nationalspieler. Ein Überblick zum Saisonstart. Anzeige

Die Trainer Thomas Tuchel: Wurde mit Skepsis empfangen, als er Fanidol Frank Lampard ablöste. Hat sich in Rekordzeit Heiligenstatus erarbeitet mit dem Gewinn der Königsklasse. Nun will er mit den Blues um die Meisterschaft spielen – den Kader dazu hat er. Aber Achtung: Klubbesitzer Roman Abramowitsch ist bekannt für seine Ungeduld. Jürgen Klopp: Sitzt beim FC Liverpool fest im Sattel, trotz teilweise desaströser Vorsaison. Die Rückkehr des lange verletzten Abwehrchefs Virgil Van Dijk nährt die Hoffnung an der Anfield Road. Und dass sich die Mannschaft doch noch in die Champions League rettete, wird so gewertet, dass Klopp die Krise hinter sich gelassen hat. Daniel Farke: Hat sich langfristig zu Norwich City bekannt mit seiner Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag. Er will den Klub vom Dasein als Fahrstuhlmannschaft befreien. In seiner ersten Premier-League-Saison 2019/2020 waren die "Kanarienvögel" chancenlos und stiegen als Letzter ab. Nach der direkten Rückkehr wäre der Klassenerhalt nun ein echter Erfolg.

Die Nationalspieler Timo Werner: Muss sich steigern nach nur sechs Ligatreffern und teilweise dramatischer Chancenverschwendung in seiner ersten Saison. Die Verpflichtung Lukakus muss kein Nachteil für Werner sein. Er könnte mit dem Belgier im Sturm spielen. Allerdings steht Werner unter verschärfter Beobachtung. Kai Havertz: Erlebte wie Werner eine komplizierte Premierenspielzeit mit Covid-Erkrankung und Anpassungsschwierigkeiten. Wurde dann aber zum Helden mit dem 1:0-Siegtor im Champions-League-Finale. Alle erwarten, dass Havertz in dieser Saison durchstartet. Antonio Rüdiger: War unter Tuchel-Vorgänger Lampard fast schon auf dem Absprung, ist nun aber längst wieder unumstritten in Chelseas Abwehr und einer der Führungsspieler. Real Madrid zeigt Interesse an seiner Verpflichtung. Ilkay Gündogan: In der vergangenen Saison überraschend bester Torschütze bei Meister Manchester City. Dürfte sich in dieser Spielzeit wieder mehr um defensive Aufgaben kümmern nach der Verpflichtung von Spielmacher Grealish und angesichts des bevorstehenden Transfers von Tottenham-Torjäger Harry Kane. Bernd Leno: Ist seit seinem Wechsel aus Leverkusen 2018 auf der Suche nach Konstanz und verkörpert damit das Dilemma des FC Arsenal, der in dieser Saison zum ersten Mal seit 25 Jahren (!) nicht international dabei ist. Zum Auftakt Freitagabend gab es eine 0:2-Pleite beim FC Brentford. Robin Koch: Will in seiner zweiten Saison in Leeds durchstarten nach auskurierter Knieverletzung. Sein Klub wird von vielen als einer der Überraschungskandidaten auf einen Platz im internationalen Geschäft gesehen.