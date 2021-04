Vereine aus Premier League und Co.: England-Klubs boykottieren Social Media nach Rassismus-Vorfällen

Englands Klubs wollen in den kommenden Tagen mit einem gemeinsamen Social-Media-Boykott gegen rassistische Beleidigungen und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken protestieren. Der Boykott beginne am 30. April und laufe bis zum 3. Mai, teilten die Premier League, der englische Fußball-Verband FA und weitere Organisationen am späten Samstagabend mit. Neben den Klubs der Premier League wollen sich auch die Vereine der höchsten Frauen-Liga des Landes sowie weitere Klubs anderer Spielklassen an dem Boykott beteiligen.

Anzeige