Champions League, Abstieg, Torschützenkönig: Diese Premier-League-Entscheidungen fallen heute

Jürgen Klopp und der FC Liverpool können den Sonntagnachmittag ganz entspannt angehen. Noch 90 Minuten Fußball, dann werden vor allem drei Dinge auf der Agenda stehen: Durchschnaufen, Füße hoch und Meisterschaft genießen. Bereits am 25. Juni sicherten sich die "Reds" in der Premier League vorzeitig den Titel, am Mittwochabend gab es schließlich auch die begehrte Trophäe. So gelassen wie bei Liverpools Gastspiel bei Newcastle United wird es allerdings bei kaum einer anderen Partie des abschließenden Spieltags zugehen. Zahlreichen Fragen sind auf der Zielgeraden noch zu klären. Wer kommt in die Champions League? Wer steigt ab? Wer wird Torschützenkönig? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick, über alle noch offenen Entscheidungen in der Premier League.

Champions League Zwei der vier Plätze sind bereits vergeben. Meister FC Liverpool und Vizemeister Manchester City sind auch in der kommenden Saison in der Königsklasse dabei. Dahinter gibt es zwischen Manchester United, dem FC Chelsea und Leicester City Dreikampf um die übrigen Tickets. Brisant: Leicester und United treffen am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander. Chelsea empfängt derweil die Wolverhampton Wanderers. Manchester United qualifiziert sich für die Champions League: bei einem Sieg in Leicester

bei einem Unentschieden in Leicester

bei einer Niederlage in Leicester, wenn Chelsea gegen Wolverhampton verliert Chelsea qualifiziert sich für die Champions League: bei einem Sieg gegen Wolverhampton

bei einem Unentschieden gegen Wolverhampton, wenn Leicester gegen Manchester nicht gewinnt

bei einer Niederlage gegen Wolverhampton, wenn Leicester gegen Manchester verliert Leicester qualifiziert sich für die Champions League: bei einem Sieg gegen Manchester

bei einem Unentschieden gegen Manchester, wenn Chelsea gegen Wolverhampton verliert

Europa League Mindestens zwei Europa-League-Plätze werden über die Premier League vergeben. Rang fünf der Abschlusstabelle wird an den Verlierer des "Champions-League-Rennens" zwischen Manchester United, dem FC Chelsea und Leicester City gehen. Platz sechs machen die Wolverhampton Wanderers (beim FC Chelsea) und Tottenham Hotspur (bei Crystal Palace) unter sich aus. Die bessere Ausgangsposition haben dabei die Wolves, die einen Zähler mehr auf dem Konto haben. Beim Blick auf die bei Punktgleichheit relevanten Tordifferenz haben hingegen die Spurs den Nase leicht vorn (60:46 im Vergleich zu 51:38). Am Ende könnte aber auch der Siebte noch international dabei sein. Voraussetzung: Chelsea gewinnt am 1. August das Finale um den FA Cup gegen den FC Arsenal. Sollten die "Gunners" triumphieren, würde das letzte Europa-League-Ticket hingegen an sie gehen.

Abstieg Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke steht bereits als Absteiger fest. Es bleiben also noch zwei weitere Teams, die am Sonntag den Weg in die zweitklassige Championship antreten müssen. Allenfalls Außenseiterchancen auf den Klassenerhalt werden dem AFC Bournemouth zugeschrieben. Die Südengländer, die zum Saisonabschluss beim FC Everton ran müssen, haben als Tabellenvorletzter 31 Punkte und damit drei Zähler weniger als die beiden ebenfalls noch gefährdeten Rivalen auf dem Konto. Somit deutet alles auf ein Fernduell zwischen dem FC Watford (beim FC Arsenal) und Aston Villa (bei West Ham United) hin. Beide Mannschaften weisen 34 Punkte auf, Villa hat die um einen Treffer bessere Tordifferenz.

