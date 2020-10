Tabellenführer patzt: Hasenhüttl-Team Southampton schlägt den FC Everton

Der Sensationslauf des FC Everton in der Premier League ist vorerst unterbrochen. Der überraschende Tabellenführer der englischen Elite-Liga hat am Sonntag die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim FC Southampton verlor das Team vom ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit 0:2 (0:2). Die Tore für die Mannschaft von Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl erzielten James Ward-Prowse (27. Minute) und Che Adams (35.)

Zwei Ings-Vorlagen: Southampton-Doppelschlag vor der Halbzeit

Von Beginn an dominierte der Gastgeber den Tabellenführer klar. Es dauerte aber rund eine halbe Stunde, bis Southampton die Überlegenheit in Tore ummünzte: Nach einem spielte Ward-Prowse einen Doppelpass mit Danny Ings, kommt dann rechts im Strafraum frei zum Schuss und vollendet ins lange Eck (35.). Keine zehn Minuten später legten die "Saints" nach: Wieder war es Ings, der den Treffer einleitete. Diesmal flankte der Routinier auf Che Adams, dem die Everton-Verteidigung im Strafraum ausreichend Zeit gab, um den Ball anzunehmen und zum 2:0 zu vollstrecken. Beinahe stellte die Hasenhüttl-Elf vor der Halbzeit sogar noch auf 3:0, doch das Tor von Stuart Armstrong wurde wegen einer Abseitsstellung vom Video-Assistenten zurückgenommen. Bis auf einen Latten-Treffer durch Gylfi Sigurdsson (19.) war es eine ganz schwache erste Hälfte von Everton.

Strittige Entscheidung: Digne-Platzverweis besiegelt Everton-Pleite

Die letzen Ambitionen der "Toffees", zurück in die Partie zu kommen, wurden dann in der 72. Minute erstickt: In einem Zweikampf rutscht Lucas Digne von hinten in die Knöchel von Kyle Walker-Peters. Schiedsrichter Kevin Friend gab sich hart und schickte den Franzosen mit der Roten Karte vom Platz, der VAR war mit der strittigen Entscheidung einverstanden. Southampton moderierte die Partie gut ab und feierte völlig verdient Saisonsieg Nummer drei.