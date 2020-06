Zur neuen Premier-League-Saison: FA-Boss plant für Zuschauer-Rückkehr ab September

Die Bundesliga-Saison ist nach dem Re-Start beendet, auch in der britischen Premier League tragen die Teams nach der Corona-Zwangspause inzwischen die letzten Spiele der Saison aus. Noch finden die Spiele in den größeren europäischen Wettbewerben aber als Geisterspiele statt. In Großbritannien wird jetzt aber offenbar schon wieder daran gearbeitet, Fans zurück in die Stadien zu bringen: "Wenn wer in Richtung September blicken, hoffen wir, dass sich unser Land in einer ganz anderen Situation befindet und dass wir an einem Punkt auch wieder Zuschauer dabei haben", sagte der Chef des englischen Fußballverbands FA, Mark Bullingham.