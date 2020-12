Premier League: FC Arsenal gegen den FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

London-Derby am Boxing Day! Der geschichtsträchtige Premier-League-Spieltag am zweiten Weihnachtsfeiertag hält in diesem Jahr ein echtes Highlight bereit. Am Samstag duellieren sich der FC Arsenal und der FC Chelsea in der englischen Hauptstadt (Anstoß: 18.30 Uhr). Rein sportlich sind die Rollen vor dem Aufeinandertreffen der Stadtrivalen jedoch klar verteilt. Arsenal wartet seit dem 1:0 bei Manchester United am 7. Spieltag auf einen Dreier, verlor in der Folge fünf von sieben Partien in der Premier League. Als Tabellen-15. steht das Team von Trainer Mikel Arteta daher zunehmend unter Druck. Ein Befreiungsschlag im Derby täte da besonders gut.

