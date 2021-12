Premier League kompakt: Chelsea mit Last-Minute-Sieg gegen Leeds – Salah-Elfmeter rettet Liverpool

FC Chelsea - Leeds United 3:2 (1:1)

Nach zwei sieglosen Partien hat der FC Chelsea in der Liga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich trotz zwischenzeitlichen Rückstands gegen Underdog Leeds United nach einem furiosen Finale mit 3:2 (1:1) durch. Raphinha hatte die Gäste nach einer knappen halben Stunde per Strafstoß überraschend in Führung gebracht (28.). Mason Mount krönte eine Serie von wütenden Angriffen der "Blues", bei denen die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf standen, kurz vor der Pause mit dem Ausgleich (42.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Jorginho (58.) vom Punkt für die Führung der Londoner, die der eine Minute zuvor eingewechselte Joe Gelhardt egalisierte (83.). Jorginho machte per Elfmeter kurz vor Schlusspfiff doch noch den Sieg der Londoner perfekt (90.+4), die dadurch weiter zwei Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City auf dem dritten Platz des Klassements rangieren. City hatte sich zuvor gegen die Wolverhampton Wanderers durchgesetzt (1:0).

