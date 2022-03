Erstes Heimspiel nach Wirbel um Abramowitsch: Havertz schießt Chelsea zum Sieg gegen Newcastle

Bereits in der vergangenen Woche hatte die britische Regierung den russischen Oligarchen Abramowitsch auf die Sanktionsliste genommen. Mit Folgen: Chelsea muss vorerst heftige Einschränkungen hinnehmen, darf etwa vorerst keine Transfers oder Vertragsverlängerungen vornehmen. Gestoppt wurde zudem der Verkauf von Fan-Artikeln und Tagestickets, weshalb zur Partie an der Stamford Bridge lediglich Dauerkarteninhaber zugelassen waren. Die Aussetzung der Zusammenarbeit mit dem Trikotsponsor "Three", einem Mobilfunkunternehmen, machte sich zumindest optisch weiterhin nicht bemerkbar. Das Logo prangte wie schon gegen Norwich City weiterhin auf den Trikots der Londoner.

Zum Sportlichen: Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge taten sich die Schützlinge vom deutschen Trainer Thomas Tuchel, bei denen die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Timo Werner und Havertz in der Startelf standen, zunächst schwer. Die beste Gelegenheit vergab Mason Mount, der mit einem direkten Freistoß am Außennetz des Newcastle-Tors scheiterte (31.). Auf der Gegenseite meldeten Dan Burn per Kopf (34.) und Miguel Almiron (45.+2) erste Ansprüche in der Offensive an, blieben jedoch ebenso glücklos. Auch Havertz stand kurz vor der Pause im Blickpunkt, als ein Ellbogeneinsatz gegen Burn vom VAR auf eine Rote Karte überprüft wurde. Schiedsrichter David Coote beließ es jedoch bei Gelb.