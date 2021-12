Premier League Inside: FC Liverpools Nachbar FC Everton – Wenn große Ziele und viel Geld zu wenig sind

Im Merseyside-Derby drehten die Fans des FC Liverpool die Zeit zurück. Sie feierten bei der Partie beim FC Everton am Mittwoch Trainer Rafael Benítez, genau so, wie sie es oft getan hatten in jener Zeit, in der der Spanier den FC Liverpool zum Gewinn der Champions League (2005) und des FA-Cups (2006) geführt hatte. Allerdings ist Benítez mittlerweile bekanntlich nicht mehr für die "Reds" zuständig, sondern trainiert seit dieser Saison Liverpools Stadtrivalen Everton. Die Gesänge aus dem Gästeblock im Goodison Park waren auch nicht als Lobpreis gemeint, sondern drückten Häme aus.

