Die Gunners von Trainer Mikel Arteta knüpfen in dieser Saison bisher allerdings an alte Erfolge an. Nach dem Dämpfer beim 2:3 gegen Manchester United könnte man mit einem Sieg am Montag wieder vorbei an den "Red Devils" und an Stadtrivale Tottenham ziehen und Europa-League-Rang fünf erobern. Hoffnung macht da, dass Rafa Benitez mit seinen Mannschaften in der Premier League gegen keine Mannschaft mehr Tore kassiert hat als gegen Arsenal (27).