Premier League kompakt: Liverpool schlägt Chelsea im Spitzenspiel - ManUnited patzt

Klopp schwärmt nach Liverpool-Sieg: "Außergewöhnlich"

„Das ist außergewöhnlich“, schwärmte Liverpool-Coach Jürgen Klopp beim Sender Sky Sports. „Was soll ich dazu sagen? Wir müssen weitermachen. Es ist nie so leicht, wie es gestern für Man City aussah, solche Spiele hatten wir noch nicht. Dafür müssen wir arbeiten.“ Liverpool führt die Tabelle der Premier League nach dem Auswärtssieg mit 18 Punkten und fünf Zählern Vorsprung vor dem Zweiten City an.

Arsenal dreht Spiel in Unterzahl gegen Aston Villa - Manchester United patzt gegen West Ham

Der FC Arsenal drehte am Sonntag in Unterzahl das Spiel und gewann zuhause mit 3:2 (0:1) gegen Aston Villa. Nicolas Pépé (59.) per Strafstoß, Calum Chambers (81.) und Pierre-Emerick Aubameyang (84.) trafen für die Gunners, bei denen der deutsche Weltmeister von 2014, Mesut Özil, nur auf der Bank saß. Ainsley Maitland-Niles hatte in der 41. Minute nach einem Foul die Gelb-Rote Karte gesehen. John McGinn (20.) und Wesley (60.) hatten Aufsteiger Villa zweimal in Führung geschossen.