Hochspannung in der Premier League: FC Liverpool gewinnt Derby und bleibt an ManCity dran

Das war ein hartes Stück Arbeit: Der FC Liverpool hat sich am Sonntagabend nach einer offensiv wenig durchschlagskräftigen Leistung nur mit großer Mühe gegen den Stadt-Rivalen FC Everton mit 2:0 (0:0) durchgesetzt und hält damit das Titelrennen in der Premier League weiter offen. Trotz großer Dominanz musste die ideenlose Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp im eigenen Stadion lange auf den erlösenden Treffer von Andrew Robertson warten. Erst in der 62. Minute knackte der Schotte den Defensiv-Regel der Gäste im Derby, Divock Origi (85.) legte kurz vor Schluss den zweiten Treffer nach. Der FC Liverpool liegt damit bei noch fünf ausstehenden Spielen weiterhin nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. Für Everton, aktuell auf Abstiegsplatz 18 mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, bedeutet die Niederlage einen großen Rückschritt im Abstiegskampf. Anzeige

Die Partie wurde für die "Reds" zum Geduldsspiel. Trotz über 85 Prozent Ballbesitz und drückender Überlegenheit gelang der Klopp-Elf in einer wenig aufregenden ersten Hälfte kein Stich gegen die defensiv diszipliniert auftretenden "Toffees". Die Offensiv-Leistung ohne wirkliche Torchance trotz Dauerdrucks war eines Meister-Kandidaten nicht würdig. Erst kurz vor dem Pausenpfiff ging es an der Anfield Road wirklich hitzig zu: Ein hartes Foul von Abdoulaye Doucouré an Liverpool-Star Fabinho (44.) sorgte für eine Rudelbildung. Schiedsrichter Stuart Attwell bekam die Situation erst nach kurzer Anlaufzeit in den Griff.

Auch im zweiten Durchgang war Everton nur aufs Kontern aus und verschanzte sich sonst in der eigenen Hälfte. Und die Taktik wäre fast aufgegangen: Anthony Gordon scheiterte aus spitzem Winkel (56.) nur knapp. Das 1:0 sollte aber wenig später für die weiterhin spielbestimmenden Profis des FC Liverpool fallen. Nach Vorarbeit des zuvor eingewechselten Origi und von Mohamed Salah netzte Andrew Robertson (62.) per Kopf zum erlösenden Führungstreffer ein. Everton fehlten danach die Mittel, um den Stadtrivalen gefährlich zu werden und die Klopp-Mannschaft machte den Arbeitssieg per Kopfball-Treffer von Origi nach Traum-Seitfallziehervorlage von Luis Diaz schließlich perfekt.