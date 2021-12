Premier League bestätigt: Liverpool- und Wolverhampton-Spiel am Boxing Day abgesagt

Die Liga kam mit der Absage entsprechenden Anträgen der Klubs nach, die wegen hoher Corona-Fallzahlen keinen Spielbetrieb sicherstellen können. Man sei zu dem Schluss gekommen, "dass Leeds sein Spiel an diesem Wochenende aufgrund der Anzahl der an COVID-19 erkrankten Spielern, Verletzungen und Krankheiten nicht austragen kann. Das Trainingsgelände des Vereins wurde nach Rücksprache mit der britischen Gesundheitsbehörde und der Premier League ebenfalls geschlossen. Watford verfügt weiterhin nicht über genügend Spieler, um eine Mannschaft aufzustellen, nachdem das Spiel gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag wegen eines COVID-19-Ausbruchs verschoben wurde", heißt es in der offiziellen Erklärung.