Gute Nachrichten für FC Liverpool und Londoner Klubs: Bis zu 2000 Fans ab Dezember zugelassen

Der FC Liverpool darf ebenso wie die Klubs der englischen Hauptstadt ab Dezember wieder Fans in den Stadien begrüßen. Nach Ende des noch bis Monatsende laufenden Teil-Lockdowns sind Zuschauer in der Premier League wieder zugelassen. Doch der Beschluss gilt nicht landesweit. Jede Region wird von der Regierung in einer Risikoskala eingeordnet. Da die Region um Liverpool, wo neben dem Team von Jürgen Klopp auch der FC Everton beheimatet ist, sowie London mit unter anderem dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und den Tottenham Hotspur auf Stufe 2 angehört, sind bis zu 2000 Anhänger in den Arenen erlaubt.

