Der FC Liverpool will auf dem Weg zum Premier-League-Titel den nächsten Sieg einfahren. Aufsteiger Sheffield United ist am Donnerstagabend zu Gast an der Anfiel Road (21 Uhr). Und nicht nur Reds-Coach Jürgen Klopp warnt vor dem starken Gast. "Es ist so schwer, gegen sie zu spielen. Du weißt, dass du auf ein Team mit elf Spielern stößt, die sehr gut ausgebildet sind. Ich kenne ein paar Jungs in Schottland und sie alle lieben es, ihren Fußball zu spielen. Wir wissen, dass wir besser sein müssen als beim letzten Spiel gegen Sheffield, weil sie eine bessere Mannschaft sind als damals und mehr Erfahrung als Premier-League-Mannschaft haben", sagt Liverpool-Verteidiger Andy Robertson.