Der FC Liverpool ist vor dem Duell mit den Wolverhampton Wanderers gewarnt. Das Team von Nuno Espirito Santo überraschte zuletzt mit einem 3:2-Sieg gegen Manchester City und setzt jetzt auf die nächste Überraschung. Reds-Coach Jürgen Klopp meint vor dem Premier-League-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr): "Ich denke wirklich, dass der Job, den Nuno dort macht, bei all dem Europa League-Stress unglaublich ist." Besonders von Wolves-Flügelspieler Adama Traoré schwärmt der frühere BVB-Coach. "Traoré hat endlich einen Trainer, der eine Position für ihn gefunden hat. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, als Kind war er schon außergewöhnlich, als er für Barca spielte. Er ist wahrscheinlich der schnellste Spieler der Liga", so Klopp.