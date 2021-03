Vier Wochen Pause, drei Wochen Stress: Quarantäne stellt 96 vor Belastungsprobe

Vielleicht hat der Unsinn des falschen Quarantänebefehls den Zweck, dass die Spieler nach einer Woche Ballverbot mit neuer Lust zur Arbeit gingen. Am Samstag noch mehr als am Sonntag machten die Spieler einen gelösten Eindruck. Sehr ausgelassen, weil rausgelassen aus dem Hausarrest. Am ersten Tag spielte Kocak mit, legte per Flanke Marvin Ducksch ein Kopfballtor vor. „Es ist wichtig, Spaß bei der Arbeit zu haben“, freute sich Kocak. „Das ist die Basis, dass man erfolgreich ist.“

Sieben Spiele in drei Wochen

Die Zeit in der Länderspielpause braucht 96 dringend, denn den Roten steht ein harter April bevor. Es geht los mit „Premier-League-Feeling in Hannover“, wie Kocak über die englische Heimspielwoche scherzt: Am 4. (HSV), 8. (Würzburg) und 11. (Heidenheim). Danach am 14. (in Kiel), am 17./18 (in Bochum, noch nicht festgelegt), am 20./21. (Regensburg), am 24./25. April (in Sandhausen). Sieben Spiele in drei Wochen nach vier Wochen Pause – das ist das neue Corona-Programm für 96.