"Telegraph": Premier League wird am 17. Juni fortgesetzt - Manchester City gegen Arsenal zum Auftakt

Der Termin für den Start der Premier League steht offenbar fest. Wie der britische Telegraph am Donnerstagnachmittag berichtete, soll es in Englands Elite-Liga am Mittwoch, den 17. Juni, mit zwei Spielen wieder losgehen. Mit Manchester City gegen den FC Arsenal würde direkt ein Top-Spiel auf dem Programm stehen. Als zweite Partie am gleichen Tag soll laut dem Bericht zudem Aston Villa gegen Sheffield United spielen. Das hätten die Klubs am Donnerstag in einer Konferenz beschlossen, heißt es.