Premier League kompakt: Frankfurt-Gegner West Ham patzt gegen Burnley – Last-Minute-Pleite für Leicester

West Ham United - FC Burnley 1:1 (0:1)

West Ham United hat im Rennen um das europäische Geschäft in der Premier League Federn gelassen. Das Team von Trainer David Moyes musste sich am Sonntag gegen den FC Burnley mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Damit rutschen die "Hammers" die am 28. April im Halbfinale der Europa League auf Barcelona-Bezwinger Eintracht Frankfurt treffen, auf Platz sieben des Klassements ab und liegen nun zwei Punkte hinter Manchester United auf Rang fünf. Burnley bleibt als Tabellen-18. indes trotz der Punkteteilung in akuter Abstiegsgefahr. Zum rettenden Ufer fehlen drei Punkte. Anzeige

Dabei hatte der Underdog sich lange Zeit auf Siegkurs befunden. Ex-Wolfsburg-Angreifer Wout Weghorst markierte nach einer guten halben Stunde den Führungstreffer für Burnley (33.). Noch vor der Pause hatte Maxwel Cornet die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, vergab in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs jedoch einen Foulelfmeter (45.+1). West Ham lief in Hälfte zwei an und drückte auf den Ausgleich, der Tomas Soucek schließlich gelang und zumindest einen Punkt rettete (74.).

Newcastle United - Leicester City 2:1 (1:1)