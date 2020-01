Foto aus dem Krankenhaus: Tottenham-Kapitän Harry Kane erfolgreich operiert

Laut seines Klubs wird Kane noch bis April ausfallen. Der Nationalspieler hatte am 1. Januar bei der 0:1 (0:1)-Niederlage seines Teams in der Premier League beim FC Southampton eine Sehnenverletzung am linken Oberschenkel erlitten. Im Achtelfinale der Champions League treffen die Spurs am 19. Februar und am 10. März auf den Bundesliga-Tabellenführer Leipzig.