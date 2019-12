Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl: "Guardiola und Klopp setzen die Benchmark"

Für Ralph Hasenhüttl sind Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool und Pep Guardiola mit Manchester City in der englischen Premier League das Maß aller Dinge. "Sie setzen die Benchmark, das ist so", betonte der frühere Trainer von Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig in einem Interview mit Spiegel online. "Wenn du gegen Manchester City mit Pep Guardiola spielst, hast du 20 Prozent Ballbesitz. Gegen Jürgen Klopps Liverpool ist klar: Wenn du den Ball verlierst, geht die Post ab", beschrieb der Österreicher, der seit Dezember 2018 den FC Southampton trainiert, die Stärken der beiden Konkurrenten. Liverpool ist unangefochtener Tabellenführer, City gehört zu den hartnäckigsten Verfolgern der "Reds".

Seine Entscheidung, knapp ein halbes Jahr nach dem Abschied vom Europapokal-Kandidaten aus Leipzig zum Abstiegskandidaten in die höchste englische Liga zu wechseln, bereut Hasenhüttl nach eigener Aussage nicht. " Es ist eine Auszeichnung, in der Premier League eine Chance zu bekommen. Mir war klar, dass ich diese ergreifen würde, wenn sie kommt", sagte der 52-Jährige. Daran ändert auch die 0:9-Klatsche nichts, die Hasenhüttl mit seinem Team im Oktober gegen Leicester City erlitten hatte. "Da waren wir bodenlos. Aber dass, und wie wir danach wieder auf unseren Weg gefunden haben, war eine der wichtigsten Erfahrungen meiner Karriere", sagte der Österreicher, dessen Elf sich mit sieben Zählern aus drei Begegnungen kurz darauf freischwamm.

Hasenhüttl 2018 noch nicht bereit für Job beim FC Bayern

Anfang 2018 galt Hasenhüttl auch als Kandidat auf die Nachfolge des damaligen Trainers Jupp Heynckes beim FC Bayern München, die letztlich der im November 2019 entlassene Niko Kovac antrat. Hasenhüttl gab seinerzeit aber an, sich für das Amt beim deutschen Rekordmeisters noch nicht bereit zu fühlen. Eine Einschätzung, die Hasenhüttl nach wie vor richtig findet. Seine Begründung: "Der FC Bayern ist so etwas wie der Ritterschlag für jeden Trainer in Deutschland. Aber das ergibt nur dann Sinn, wenn es wahrscheinlich die letzte Stufe der eigenen Entwicklung ist. Denn danach kann eigentlich nicht mehr viel Größeres kommen." Außerdem habe Kovac trotz des Gewinns des Doubles in München nicht die nötige Anerkennung erfahren.