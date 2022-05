Premier-League-Huldigung nach Titel-Krimi: "Kein anderer Elite-Wettbewerb liefert so nachhaltig Drama"

Am besten fasste die Überschrift der Sun den Irrsinn des letzten Premier-League-Spieltags zusammen. "DEJA BLUE”, titelte die Krawall-Zeitung in Anspielung darauf, dass sich für Manchester City Geschichte wiederholte. Genau zehn Jahre ist es her, dass die Mannschaft zum ersten Mal Meister in der Premier League wurde, durch ein dramatisches 3:2 gegen die Queens Park Rangers. Das Siegtor durch Sergio Agüero in der 94. Minute und der dazu gehörige Ausruf von TV-Kommentator Martin Tyler (“Agüeroooo”) wurden zur Ikone des modernen englischen Fußballs. Anzeige

Das Titelfinale 2021/2022 folgte einem ähnlichen Drehbuch. Manchester City schlug Aston Villa nach einem 0:2-Rückstand durch ein Comeback für die Ewigkeit 3:2 und sicherte sich zum vierten Mal unter Trainer Pep Guardiola die Meisterschaft vor dem FC Liverpool. Held des Tages war Ilkay Gündogan mit zwei Toren. "In dem Titel-Thriller ist es wieder einmal wie bei Agüeroooo", schrieb die Sun. Die Boulevardzeitung Daily Mail notierte in Anspielung darauf, dass der Stürmer aus Argentinien gerade mit einer Statue geehrt wurde: "Vielleicht bekommt Gündogan eine daneben." Das Lokalblatt Manchester Evening News stöhnte: "Die Blues haben gezeigt, dass sie nichts von ihrem Sinn für Drama verloren haben, dass sie immer noch nicht die quälende Fähigkeit abgelegt haben, ihre Fans durch die emotionale Mangel zu drehen."

Das packende Finale um den Titel war auch ein Stück Selbstvergewisserung für den englischen Fußball. Die Premier League wurde ihrem Ruf als spektakulärste Liga der Welt nach Auffassung der heimischen Kommentatoren wieder einmal gerecht. "Kein anderer Elite-Wettbewerb liefert so nachhaltig Drama", schrieb die seriöse Times. Daran hatte auch der FC Liverpool seinen Anteil, der Manchester City bis zur letzten Sekunde die Meisterschaft streitig gemacht hatte. Die beiden Klubs liefern sich seit Jahren ein monumentales Duell um die Vorherrschaft in England, so auch in dieser Saison. "So wie City und Liverpool in ihren Kampf verwickelt sind, haben sie den Fußball auf ein neues Level gehoben. Es war wie das Beste von Roger Federer und Rafa Nadal, wunderschön und fesselnd", schwärmte die Times.

Liverpools Traum vom “Quadruple”, von historischen vier Titeln in einer Saison, ist nach der verpassten Meisterschaft ausgeträumt, doch das wird in England nicht als Niederlage gedeutet. Viel mehr hat die Fachwelt Hochachtung davor, dass Jürgen Klopps Mannschaft überhaupt so lange im Rennen um alle Trophäen war. In der Premier League ließ sich Liverpool nach allgemeiner Auffassung wenig zu Schulden kommen – außer eben der Tatsache, dass Manchester City besser war. "Was für eine Saison für Liverpool. 92 Punkte und keine Meisterschaft. Das sind die unglaublichen Maßstäbe, die Guardiolas City gesetzt hat. Es ist keine Schande, hinter dieser Mannschaft Zweiter zu werden", schrieb die Daily Mail.