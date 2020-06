Premier League im Liveticker: Der FC Chelsea empfängt Manchester City 

Bereits am Donnerstagabend kann die Meisterschaftsfrage in der Premier League endgültig geklärt werden. Manchester City darf sich gegen den FC Chelsea (Anpfiff: 21.15 Uhr) keinen Ausrutscher mehr leisten, ansonsten ist eine - bei 23 Punkten Rückstand auf die Spitze ohnehin nur noch rechnerisch mögliche - Aufholjagd frühzeitig und erfolglos beendet. Als Stolperstein könnte sich der Chelsea vor allem deshalb erweisen, da sich die "Blues" ein enges Duell um einen Startplatz für die Champions League liefern. Ein Sieg würde der Lampard-Elf im Kampf um Platz vier enorm in die Karten spielen und den Abstand auf die Verfolger auf fünf Zähler ausbauen.