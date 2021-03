Premier League Inside: Warum die Offenheit von Antonio Rüdiger eine Mahnung an den FC Chelsea ist

Unter Tuchel ist Rüdiger wieder als Abwehrchef gesetzt

PSG, Mourinho – dieses Namedropping von Rüdiger wirkte wie eine Mahnung an den FC Chelsea, ihn bloß nicht noch einmal so gering zu schätzen, wie Lampard es tat, sonst könnte er auch zu einem anderen großen Klub wechseln. Unter dem mittlerweile entlassenen Ex-Profi verlor Rüdiger zu Saisonbeginn unerwartet seinen Stammplatz, wurde teilweise sogar aus dem Spieltagskader gestrichen – und spielte dann plötzlich wieder. Die Behandlung des deutschen Nationalspieler stand sinnbildlich für Lampards oft planlos wirkende Personal-Rochaden.

Unter dessen Nachfolger Thomas Tuchel, der Rüdiger zu Saisonbeginn nach Paris holen wollte, ist er wieder gesetzt als Chef in Chelseas Dreierabwehr. Er trägt entscheidend dazu bei, dass die Blues seit der Ankunft des deutschen Coaches noch ungeschlagen sind und in 13 Partien erst zwei Tore kassierten. Nur einen Treffer davon erzielte der Gegner – den anderen schoss Rüdiger, per Eigentor gegen Sheffield United (2:1), dem nächsten Gegner der Londoner im FA Cup am Sonntag (14.30 Uhr/DAZN).