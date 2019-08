Premier League inside: Arsenal wieder ein Klub zum Verlieben? Diese Saison entscheidet

Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb. Aber was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Für Emery gibt es künftig keine Ausreden mehr. In seiner ersten Saison galten noch mildernde Umstände, weil es immer schwer ist, auf eine Legende wie Wenger zu folgen. Es war eine Saison des Übergangs. In seiner zweiten Spielzeit muss Emery zeigen, dass er der richtige Mann für Arsenals Zukunft ist.

Der Verein hat ihm einen Kader zur Verfügung gestellt, mit dem die direkte Qualifikation für die Champions League, also der vierte Platz, zu schaffen sein muss. Sollte das nicht gelingen, könnte Emerys Zeit im Emirates vorbei sein. Sein Vertrag enthält angeblich eine Klausel, die es dem Verein nach zwei Jahren erlaubt, ihn vor die Tür zu setzen. Und was soll der Klub mit einem Trainer, der auch nur Fünfter oder Sechster wird?

Wie weit das neue Arsenal ist, wird sich an diesem Samstag zeigen, wenn die Mannschaft beim FC Liverpool an der Anfield Road zu Gast ist. Die Nordlondoner gehen dort regelmäßig unter. In der abgelaufenen Saison gab es ein 1:5, im Jahr davor ein 0:4, und so weiter. Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Saisonspielen gegen kleinere Gegner (Newcastle United und Burnley) ist die Partie bei Jürgen Klopps Champions-League-Siegern die erste echte Prüfung für Arsenal.