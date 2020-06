Noch vor drei Jahren spielten die Blades in der dritten Liga , doch in dieser Saison sind sie als Aufsteiger das Sensationsteam der Premier League und machen den etablierten Kräften Konkurrenz im Kampf um die Europapokal-Plätze. Nach dem Remis zum Neustart liegt Sheffield nur einen Punkt hinter Platz fünf , der zur Qualifikation für die Champions League reicht, falls die UEFA-Sperre für Manchester City Bestand haben sollte.

Der SC Freiburg der Premier League

Neben dem AFC Bournemouth und Brighton & Hove Albion ist Sheffield United der einzige aktuelle Premier-League-Verein, der noch nie international tätig war, und dass sich das in der kommenden Saison ändern könnte, kommt einem Wunder gleich. Der Klub ist ein englischer SC Freiburg , mit wenig Geld, dem kauzigen, in Sheffield geborenen Trainer Chris Wilder und vielen No-Name-Spielern aus der Heimat. Oft stehen bei den Blades ausschließlich Briten auf dem Rasen.

Was die Mannschaft stark macht, ist die zweitbeste Defensive der Premier League hinter dem FC Liverpool, eine herausragende Disziplin und die Aussicht, gemeinsam Außergewöhnliches zu erreichen mit dem möglichen Einzug in den Europapokal. Wobei natürlich fraglich ist, ob das überhaupt gut wäre. Stichwort Doppelbelastung. Der FC Burnley wäre in der vergangenen Saison fast abgestiegen, weil er sich sensationell für das internationale Geschäft qualifiziert hatte und bei den Reisen nach Aberdeen, Istanbul und Piräus so viel Kraft verbraucht hatte, dass für den Liga-Alltag kaum noch welche übrig war.