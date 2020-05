Premier League Inside: Tottenham wollte und bekam Mourinho - Pochettino mit Rückkehr-Fantasien

Mauricio Pochettino ist sich sicher, dass man sich wieder sieht, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn, vielleicht später. Irgendwann jedenfalls will er zurück zu Tottenham Hotspur, wo er in fünfeinhalb Jahren als Trainer Heldenstatus erlangte, ehe die Beziehung im November unter unglücklichen Umständen zu Ende ging.