Premier League Inside: Warum Chelsea-Star Havertz im Moment vor 115-Millionen-Mann Lukaku liegt

Die Presse auf der Insel lobte den Deutschen hinterher überschwänglich und stellte seine Vorzüge gegenüber Lukaku heraus. "Havertz beantwortet den Ruf nach einem Stürmer mit Stil und List", schrieb zum Beispiel die Times. Auch Tuchel zeigte sich verzückt von der Leistung seines Landsmanns. Er lobte Havertz für seine Laufbereitschaft, seine Dynamik und den Willen, auch nach hinten mitzuarbeiten. Genau diese Eigenschaften gehören übrigens zu Lukakus Schwächen. Beim zähen 1:0 am Wochenende bei Crystal Palace hatte der Belgier – zur Erheiterung der englischen Presse – einen Rekord für die wenigsten Ballberührungen in der Premier League aufgestellt. Er hatte nur sieben "touches", einen davon beim Anstoß.

Tuchel hatte sich danach für Lukaku stark gemacht. Doch dass er ihn gegen Lille auf der Bank ließ und seinen Vertreter Havertz offensiv lobte, könnte Lukaku als doppelten Hinweis darauf verstehen, dass Tuchels Geduld mit ihm zu Ende geht. Der Belgier kommt bei Chelsea nicht in Tritt, steht in der Premier League erst bei fünf Toren und brachte seinen Trainer im Dezember mit einem Interview gegen sich auf, in dem er seine Unzufriedenheit in London kundtat und von seinem Ex-Klub Inter schwärmte.