Premier League Inside: Warum die Engländer über die DAZN-Preiserhöhung nur lachen können

Englands Fußballfans haben sich mit vielen Dingen abgefunden in den vergangenen Jahren. Mit teuren Eintrittskarten, der Zerstückelung der Spieltage und dem Verkauf von Klubs an russische Oligarchen und Golfstaaten mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz. Gegen all diese Entwicklungen gab es höchstens kleinere Protestzellen. Breite Empörung blieb aus. Anders als in Deutschland wird Profifußball in England nicht als basisdemokratisches Gemeingut erachtet. Außerdem sieht das englische Fußball-Volk wegen der hohen Qualität der Premier League keinen Anlass zum Aufstand. Anzeige

Wenn sich viele Fans in Deutschland jetzt über die Preiserhöhung beim Bundesliga- und Champions-League-Sender DAZN beschweren – die in Wahrheit ja eine Preis-Verdopplung von 15 auf 30 Euro für Neukunden ist – dann können die Engländer darüber nur lachen. Um alle Live-Spiele der Premier League zu sehen, benötigt man in England die beiden Bezahl-Sender Sky Sports und BT Sport, zusätzlich Amazon Prime. Das günstigste Sky-Paket kostet aktuell umgerechnet knapp 50 Euro. Ein Kombi-Paket mit den Sport-Angeboten von Sky und BT gibt es ab knapp 80 Euro. In Deutschland sind für Neukunden ab dem 1. Februar für Sky und DAZN zusammen bei monatlicher Zahlung im günstigsten Fall 53,49 Euro fällig. Damit können die Fans alle Bundesliga-Spiele sehen.

In England reichen die über 80 Euro dafür nicht aus. Damit lassen sich nur etwa die Hälfte aller Spiele schauen. In England gilt seit Urzeiten der so genannte "3pm blackout". Dieser besagt, dass am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr kein Live-Fußball im Fernsehen laufen darf. Nirgends, auch nicht im Bezahl-TV. Die Topspiele der Premier League finden deshalb davor, danach oder am Sonntag statt, um von Sky und BT in voller Pracht präsentiert zu werden.