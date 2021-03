Premier League Inside: Warum der DFB-Trubel für Liverpool-Trainer Klopp zur richtigen Zeit kam

Er würde das natürlich nicht zugeben, doch vielleicht kam es Jürgen Klopp ganz gelegen, dass Bundestrainer Joachim Löw ausgerechnet jetzt seinen Rückzug im Sommer angekündigt hat – ausgerechnet in einer Zeit, in der Klopp seine schwerste Krise beim FC Liverpool durchlebt und in den englischen Medien den Status der Unantastbarkeit verloren hat. Klopp geht gestärkt aus dem Trubel der vergangenen Tage hervor. Anzeige

Zum einen liegt das natürlich an Liverpools Viertelfinal-Einzug in der Champions League nach dem zweiten 2:0-Erfolg gegen RB Leipzig. Zum anderen aber wurde Klopps Profil dadurch geschärft, dass er von der deutschen Öffentlichkeit umgehend als Wunschkandidat für die Löw-Nachfolge nominiert wurde – trotz der aktuellen Tristesse in der Premier League.

Klopp bekennt sich zum FC Liverpool Auch in England wurde registriert, wie groß die Wertschätzung ist, die Klopp in seiner Heimat genießt. Sogar die (kleine) Fraktion der Liverpool-Fans, die zuletzt Zweifel am Trainer bekommen hatte, dürfte kurz in Panik geraten sein, als Löw seinen Abschied bekannt gab. Für einen kurzen Moment musste sich das Liverpool-Umfeld mit der theoretischen Möglichkeit befassen, Klopp am Ende der Saison zu verlieren – bis dieser selbst dem DFB eine vorsorgliche Absage erteilte und sich zu seinem Arbeitgeber bekannte.