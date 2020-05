Premier League Inside: Die stillen Leiden des Luke Chadwick

Am schlimmsten war der Alltag. Beim Einkaufen fragte er sich, ob die Leute über ihn spotten würden hinter seinem Rücken. Während seine Freunde rausgingen und Spaß hatten, blieb er lieber zuhause, alleine mit seinen Leiden. Dabei lebte Luke Chadwick um die Jahrtausendwende doch eigentlich den Traum vieler junger Männer. Er spielte bei Manchester United, unter Sir Alex Ferguson und an der Seite von Weltstars wie David Beckham, Juan Sebastián Verón oder Ruud Van Nistelrooy.

Den Grund dafür, dass sich der ehemalige englische U21-Nationalspieler zurück zog, dass er die Jahre nicht genießen konnte, die doch eigentlich die besten seines Lebens sein sollten – den hat er gerade in verschiedenen Interviews verraten. Chadwick, heute 39 Jahre alt, wurde für sein Aussehen gemobbt, für seine unreine Haut und den vorstehenden Oberkiefer. Und das nicht in den Niederungen der Sozialen Medien, wie es heute wohl der Fall wäre, sondern unter anderem in der BBC, in einer humorigen Sportsendung, die Woche für Woche Millionen Zuschauer hatte.