Premier League Inside: Englands Hand-Debatte – und die schnelle Rückkehr der Hysterie

Was wurde nicht alles geredet in der Corona-Pause des internationalen Fußballs: dass die Pandemie die Anfälligkeit dieses Milliardengeschäfts offenlege; dass sie beweise, wie unwichtig Fußball doch eigentlich sei; dass man sich künftig vielleicht ein bisschen weniger aufrege über die Niederlage des Lieblingsvereins oder eine falsche Schiedsrichter-Entscheidung.

Die Empörung ist groß, nachdem die in anderen Ländern schon angewandte Regel-Auslegung (Hand ist zum Beispiel, wenn der Arm über Schulterhöhe oder außerhalb der natürlichen Körper-Silhouette ist) an den ersten Spieltagen zu einer erhöhten Zahl an Handelfmetern in der Premier League geführt hat. Ein paar Auszüge aus der Diskussion: “Es ist ein Unsinn, der den Fußball zerstört” , sagte Crystal-Palace-Trainer Roy Hodgson , nachdem seine Mannschaft nach einem strittigen Strafstoß gegen Everton verloren hatte. “Ihr macht den Fußball für alle kaputt” , klagte der leicht entflammbare Ex-Liverpool-Verteidiger und TV-Experte Jamie Carragher. Und Jermaine Jenas, einstiger Profi von Newcastle United und Tottenham Hotspur, fordert: “Spieler und Trainer müssen sich zusammentun, um sich unser Spiel zurück zu holen.”

Die Hysterie ist absurd

Der Fußball soll Ablenkung sein von den Problemen des echten Lebens. Es gehört zu seiner Faszination, dass man wunderbar über ihn diskutieren, sich streiten und aufregen kann. Auch in der Bundesliga hat die Verschärfung der Handspiel-Regel schon in der vergangenen Saison zu heftigen Debatten geführt. Die Hysterie in England ist allerdings besonders groß, und sie ist gerade in der aktuellen Zeit absurd. Denn es gibt ja in der Tat größere Probleme – nicht nur in der Welt, sondern ganz konkret auch im englischen Fußball.