Premier League Inside: Spannend wird es für Englands Topklubs nur in der Champions League

Ein großes Jahr ging schmerzlich zu Ende. Im Mai gewann der FC Chelsea die Champions League, Thomas Tuchel war im Trainer-Olymp angekommen. Beim letzten Auftritt in 2021 wurde Chelsea in letzter Sekunde um den Sieg gebracht. Danny Welbeck traf in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand für Brighton & Hove Albion. Tuchels Mannschaft verlor dadurch mehr als nur zwei Punkte, ihr kamen wahrscheinlich auch die letzten Chancen auf die Meisterschaft abhanden. Anzeige

Nur zwei Siege gab es für die Südwest-Londoner aus den vergangenen sechs Partien. In der besonders hektischen Phase der Premier League im Dezember ging dem Champions-League-Sieger die Luft aus, geplagt von Corona-Fällen und Verletzungen. Es wäre "dumm", zu denken, seine Mannschaft könnte in diesem Zustand um den Titel mitspielen, klagte Tuchel.

Ähnlich trist ist die Lage beim FC Liverpool. Nach dem 0:1 zum Jahresabschluss bei Leicester City verglühen die Chancen auf die Meisterschaft für Jürgen Klopps Mannschaft. Der Dreikampf um den Titel, den sich viele Beobachter auf der Insel in dieser Saison versprochen hatten, war zu Silvester schon wieder abgeblasen. Titelverteidiger Manchester City dürfte auch am Ende dieser Spielzeit wieder die Krone für Englands beste Mannschaft überreicht bekommen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Chelsea, neun auf Liverpool. Am Sonntag nehmen sich die ermatteten Verfolger die Punkte auch noch gegenseitig weg, wenn es zum Duell der deutschen Trainer Tuchel und Klopp kommt.

Manchester City nur schwer vom Thron zu verdrängen Die Premier League rühmt sich mit ihrer Unberechenbarkeit, angeblich haben in jedem Jahr mehrere Vereine die Chance auf den Titel, doch dieses Verkaufsargument bröckelt. Corona wirbelt den Spielplan durcheinander und reißt an vielen Standorten Löcher in die Personaldecke. In dieser Realität setzt sich der Klub durch, der das meiste Geld hat. Es ist nur logisch, dass der Meister in der zweiten vollen Saison seit Pandemie-Beginn voraussichtlich zum zweiten Mal (und zum vierten Mal in fünf Jahren) Manchester City heißen wird.

Die Einzelteile in Pep Guardiolas Mannschaft scheinen komplett austauschbar zu sein, ohne, dass Qualität verloren geht. Die äußeren Umstände durch die Pandemie schaden dem Ensemble ebenso wenig wie zum Beispiel der Umstand, dass Englands Rekord-Transfer Jack Grealish (kam für 100 Millionen Pfund von Aston Villa) bislang enttäuscht.

Die Königklasse als Rettungsanker der Premier-League-Klubs Mehr Spannung als die Liga verspricht aus englischer Sicht im neuen Jahr die Champions League. Neben Manchester City, Chelsea und Liverpool ist auch Manchester United mit Übergangstrainer Ralf Rangnick noch dabei. Man ist auf der Insel überzeugt, dass die englischen Klubs die Königsklasse unter sich ausmachen. Die Lage ist weniger vorhersehbar als in der Premier League. Manchester City ist in den vergangenen Jahren international immer wieder gescheitert, weil Guardiola seine Mannschaft in den entscheidenden Momenten mit seinen Spezial-Plänen überfordert hat.



Chelsea hat in der abgelaufenen Saison bewiesen, dass man trotz mäßiger Leistungen in der Liga die Champions League gewinnen kann. Liverpool hat Mohamed Salah, den aktuell wohl besten Fußballer der Welt, und kann sich gerade im internationalen Wettbewerb auf den Anfield-Mythos verlassen. Und Manchester United darf man in der Champions League wegen Cristiano Ronaldo nie abschreiben.