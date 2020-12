Premier League Inside: Darum braucht Arsenal-Trainer Mikel Arteta mehr Zeit für neue Erfolge

Sollte das Undenkbare eintreten, wäre der FC Arsenal vorbereitet, immerhin. Verschiedene englische Medien haben gerade berichtet, dass der Klub aus Nordlondon Vorkehrungen für den möglichen Abstieg aus der Premier League getroffen hat. Die Gehälter der Spieler würden dank Vertragsklauseln angeblich um ein Viertel reduziert werden. Die Gunners würden so umgerechnet mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Anzeige

Als der langjährige Manchester-United-Kapitän Roy Keane den FC Arsenal vor einem Monat im Abstiegskampf wähnte (“Sie sind gut genug, um in der Liga zu bleiben”), war das noch als Scherz gemeint, doch mittlerweile ist der Blick auf die Tabelle tatsächlich Anlass zur Sorge für die Fans des Klubs. Nach sieben sieglosen Premier-League-Spielen in Serie stehen die Gunners auf dem 15. Platz und haben vor dem Londoner Derby am traditionsreichen Boxing Day gegen den FC Chelsea nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Das Glück des Klubs ist, dass es in dieser Saison genug Mannschaften gibt, die schlechter sind. Sheffield United und West Bromwich Albion stehen nach allgemeinem Dafürhalten schon an Weihnachten als Absteiger fest. Den dritten Abstiegsplatz dürften der FC Burnley und der FC Fulham untereinander ausmachen. Auch wenn es die englische Fußball-Gemeinde erheitern würde: absteigen wird Arsenal wohl nicht. Doch die aktuelle Krise zeigt, wie schwer der Verein immer noch am Erbe von Arsène Wenger trägt, der 2018 nach mehr als zwei Jahrzehnten aus dem Amt komplimentiert wurde.

Stabile Abwehr, aber keine Tore Nach Unai Emery ist der einstige Arsenal-Kapitän Mikel Arteta schon der zweite Trainer, der sich daran versucht, den Klub in der Post-Wenger-Ära auf Kurs zu bringen. Die ersten Zeichen waren positiv mit dem Gewinn des FA-Cups in der vergangenen Saison. Doch im Moment wird deutlich, dass der hoch gelobte Ex-Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City kein Wunderheiler ist. Zwar ist es Arteta gelungen, die Defensive zu stabilisieren und damit eine alte Schwäche zumindest teilweise zu beheben, dafür leidet Arsenal plötzlich an chronischer Tor-Armut. Die Mannschaft erspielt sich kaum Chancen und hat die fünftwenigsten Treffer der Premier League erzielt. Arteta wirkte zuletzt ratlos und irritierte die Fachwelt mit seltsamen Kommentaren zu den Gründen der Misere.