Premier League Inside: Wie zwei Ex-Bayern den FC Everton vom Lachnummern-Image befreien

Das Merseyside-Derby am vergangenen Wochenende lieferte allerhand Debattenstoff. Die Kreuzband-Verletzung von Liverpools wichtigstem Spieler Virgil Van Dijk nach dem brutalen und ungestraften Einsteigen von Everton-Torwart Jordan Pickford und der vermeintliche Siegtreffer des Meisters in der Nachspielzeit, der durch den Video-Schiedsrichter annulliert wurde, waren die größten Streitpunkte.

Der andere Ex-Münchner ist James Rodríguez. Er kam zu dieser Saison ablösefrei von Real Madrid , wo er auf dem Abstellgleis gelandet war, und will bei Everton seine Karriere wiederbeleben. Entscheidender Faktor bei dem Transfer war Ancelotti, mit dem der kolumbianische Torschützenkönig der WM 2014 schon bei Real Madrid und beim FC Bayern harmoniert hatte. Auch bei Everton funktioniert die Zusammenarbeit bislang prächtig. James ist einer der besten Spieler der bisherigen Premier-League-Saison (fehlt aber am Sonntag gegen Southampton verletzt).

Trotz der Tabellenführung wäre es verfrüht, Everton zum Titelkandidaten zu erklären. Der Klub ist in den vergangenen Jahren immer wieder an überzogenen Erwartungen und mangelnder Konstanz gescheitert. Ein Platz im Europapokal wäre schon ein Erfolg für die Toffees. Einerseits. Anderseits ist die Gelegenheit in dieser Saison günstig ist für einen Außenseiter-Sieg, so günstig wie seit der Sensationsmeisterschaft von Leicester City vor vier Jahren nicht.