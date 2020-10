Premier League Inside: Klopp und Liverpool gehen mit Totalschaden ins Merseyside-Derby gegen Everton

Besondere Ergebnisse verlangen besondere Erklärungen. Und so liegt es nahe, die apokalyptische 2:7-Blamage des englischen Meisters FC Liverpool bei Aston Villa vor der Länderspiel-Pause mit außergewöhnlichen Umständen zu begründen. Jürgen Klopps Mannschaft fehlten wichtige Spieler , sie hatte bei mehreren Gegentoren Pech, und überhaupt: der Premier-League -Fußball spielt verrückt in dieser Corona-Saison, in der die Stadien wahrscheinlich noch bis Ende März leer bleiben, vielleicht sogar darüber hinaus.

In den ersten Saisonspielen gegen Leeds United (4:3) und Arsenal (3:1) waren die Reds noch mit dem Schrecken davon gekommen. Klopp rüffelte sogar den einstigen Manchester-United-Kapitän Roy Keane dafür, dass dieser das Gefahrenpotenzial in der Hintermannschaft des Meisters ansprach. Gegen Aston Villa folgte dann der Totalschaden.

Merseyside-Derby als Stolperstein oder Wiedergutmachung?

Der Druck ist also groß für Liverpool bei der Rückkehr in den Premier-League-Betrieb an diesem Samstag, und der Gegner könnte passender nicht sein. Die Reds treten im Merseyside-Derby beim FC Everton an. Die Partie ist immer brisant, doch diesmal ist sie noch ein bisschen brisanter, denn die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist nach vier Siegen aus vier Spielen Tabellenführer.