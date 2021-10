Premier League Inside: Wie der FC Liverpool "untypisch" den Weg zurück an die Spitze findet

Der FC Liverpool ist wieder da. Natürlich, er war nie weg, zumindest nicht ganz. In der abgelaufenen Saison wurde er nach einem starken Schlussspurt immerhin noch Dritter in der Premier League . Aber die erfolgreiche Titelverteidigung nach dem Gewinn der Meisterschaft im Jahr zuvor war krachend gescheitert. Auch die Unbesiegbarkeit im berühmten Anfield-Stadion zerbröselte. Zwischenzeitlich kassierte Jürgen Klopps Mannschaft sechs Heimniederlagen nacheinander. Die krachendste war das 1:4 gegen den späteren Meister Manchester City Anfang Februar dieses Jahres. Nach Liverpools Triumph in der Champions League 2019 und der Liga 2020 wirkte diese Partie wie das Ende von Klopps Erfolgself. Das glaubte neben der englischen Presse auch der Autor dieser Kolumne.

Doch die Mannschaft hat eine Auferstehung geschafft. Vor der Fahrt zu Erzfeind Manchester United am Sonntag ist Liverpool als einziges Team der Premier League noch ungeschlagen und bringt sich wieder als Meisterschaftskandidat in Stellung. Das kommt überraschend, denn der Klub war auf dem Transfermarkt zurückhaltend. Einziger echter Zugang war Ibrahima Konaté von RB Leipzig für 40 Millionen Euro. Zum Vergleich: Manchester City gab alleine für Mittelfeldspieler Jack Grealish die englische Rekordsumme von 100 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 120 Millionen Euro) aus. Champions-League-Sieger FC Chelsea wertete sein Aufgebot für 115 Millionen Euro mit Romelu Lukaku auf. Manchester United feierte mit der Rückkehr Cristiano Ronaldos einen der spektakulärsten Transfers der Premier-League-Geschichte.

Das in England gängige Vorurteil lautet, dass die Chancen einer Mannschaft vor allem daran bemessen werden, wie aktiv sie im Sommer auf dem Spielermarkt war. Jedes Jahr vor Saisonstart debattieren englische Medien, welcher Verein "das Transferfenster gewonnen" habe. Liverpools Auferstehung widerspricht der Logik, dass nur Investitionen Fortschritt bringen. Die Mannschaft beweist, dass es manchmal reicht, zurück zu sich selbst zu finden. Die Elf, die Klopp unter der Woche beim 3:2 bei Atlético Madrid auf den Platz geschickt hatte, spielte schon in den vergangenen drei Jahren praktisch in dieser Formation zusammen. Über drei Jahre hat sie blendend funktioniert. In dieser Saison tut sie es wieder.