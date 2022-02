Premier League Inside: Frank Lampard und der FC Everton – ein Risiko für beide Seiten

Kaum jemand aus dem Premier-League-Kosmus ist bei der heimischen Presse und den Fernseh-Fachleuten derart beliebt wie Lampard. Die Verehrung geht zurück auf seine Zeit als Spieler, in der er mit Chelsea dreimal Meister wurde, die Champions League gewann und zum Rekord-Torschützen des Klubs wurde. Seine Bilanz als Trainer allerdings ist dürftig. Mit dem Zweitligisten Derby County verpasste er den Aufstieg, bei Chelsea leiste er in seiner ersten Saison respektable Arbeit und scheiterte in der zweiten daran, dass er die Abwehrschwäche bei Kontern und Standards nicht in den Griff bekam.