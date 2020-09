Premier League Inside: Gareth Bale ist das nächste Puzzleteil auf dem Weg von Tottenham zur Weltmarke

Gut möglich, dass es mit den dunklen Zeiten zu tun hat, in denen sich die Menschheit im Allgemeinen und der englische Fußball im Besonderen befindet im Moment. Gut möglich, dass in der Corona-Krise die Sehnsucht nach Geschichten mit hohem Wohlfühl-Faktor besonders groß ist. Jedenfalls wird die Rückkehr von Gareth Bale von Real Madrid zu Tottenham Hotspur per Leihe für eine Saison mit großer Euphorie begleitet, nicht nur von der Fangemeinde der Nordlondoner, sondern auch von der Presse im Vereinigten Königreich.